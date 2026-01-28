Mercato : La faille qui pourrait permettre à l’OL de garder Endrick

Pierrick Levallet

L’OL a frappé un grand coup sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien a réussi à mettre la main sur Endrick, qui souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien a brillé lors de ses trois premiers matchs sous ses nouvelles couleurs. Les Gones pourraient d’ailleurs s’engouffrer dans une faille leur permettant de conserver l’attaquant de 19 ans la saison prochaine.

L’OL s’est montré très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien a offert de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais sont notamment allés chercher Endrick, qui souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien a fait le choix de rejoindre la Ligue 1 pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026. L’objectif de l’international auriverde est simple : revenir dans les petits papiers de Carlo Ancelotti et retrouver sa place avec la Seleção.

L'OL veut garder Endrick la saison prochaine Endrick a d’ailleurs fait très forte impression pour ses premiers matchs sous ses nouvelles couleurs. En seulement trois rencontres, l’attaquant de 19 ans s’est montré décisif à cinq reprises (4 buts et 1 passe décisive). Paulo Fonseca aurait ainsi demandé à sa direction de prolonger le prêt du joueur du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison prochaine d’après les informations d’ESPN Brésil. L’OL pourrait d’ailleurs s’engouffrer dans une faille pour conserver le Brésilien.