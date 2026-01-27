À peine transféré de l’OM, il déterre un tweet pour régler ses comptes

Pierrick Levallet

La fin de mercato est rythmée du côté de l’OM. Le club phocéen a offert des renforts à Roberto De Zerbi et vient de boucler un nouveau départ ces dernières heures. Le joueur en question a d’ailleurs déterré un ancien tweet sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes avec son nouveau club.

L’OM vit une fin de mercato assez rythmée cet hiver. Le club phocéen s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts notamment avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Dans le sens des départs aussi, la formation olympienne n’a pas chômé. Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont par exemple séparés de Robinio Vaz, transféré à l’AS Roma. Un autre joueur a d’ailleurs quitté le navire en janvier.

Neal Maupay a quitté l'OM... Le10Sport.com vous avait en effet révélé en exclusivité que Neal Maupay prenait la direction du FC Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et la nouvelle a été officialisée ces dernières heures. L’attaquant de 29 ans va tenter de se relancer en Liga après avoir été mis au placard toute la première partie de saison à l’OM. L’ancien international Espoirs français n’a d’ailleurs pas manqué de chambrer son nouveau club.