Uini Atonio : Après avoir évité le drame, un plan est imaginé pour sa nouvelle vie de retraité

Victime d’un accident cardiaque cette semaine, Uini Atonio doit mettre immédiatement un terme à sa carrière de rugbyman. Quelle sera la suite pour l’international français, évoluant jusqu’ici à La Rochelle ? Son entraîneur, Ronan O’Gara, a déjà sa petite idée et en a parlé en conférence de presse.

On l’imaginait simplement forfait pour le match face à Clermont le week-end dernier, et probablement pour le début du Tournoi des Six Nations avec le XV de France jeudi prochain, mais Uini Atonio est finalement passé proche du drame avec cet accident cardiaque qui met fin à sa carrière de rugbyman. Une onde de choc dans le monde du rugby, dont peinent encore à se remettre les joueurs et le staff de La Rochelle, où évoluait l’international tricolore.

« Le plus important, c'est qu'il est vivant » Présent devant les journalistes vendredi, Ronan O’Gara est apparu marqué après cette semaine éprouvante. « Mardi, on n'avait pas le sourire, c'était un peu l'inverse. On avait beaucoup de peur quand on a vu Uini. Il n'y avait pas beaucoup de visibilité sur le sérieux de la situation. On était tous pris par l'émotion et le scénario. C'était horrible. Depuis, je suis un peu dans les nuages. Je ne suis pas trop en contrôle cette semaine, parce que c'est difficile de voir Uini dans un petit lit avec des fils partout... (Il marque une pause, les yeux humides) Mais il va bien », a rassuré l’entraîneur rochelais, reconnaissant que ses protégés n’avaient pas la tête au prochain match face à Lyon ce samedi en Top 14 : « Les joueurs sont un peu mieux aujourd'hui. Heureusement, il n'y a qu'un Uini (sourire). Le plus important, c'est qu'il est vivant. On pense à sa femme et ses enfants. Ça m'a choqué. C'est la première fois que j'ai vu Uini sans solution. Maintenant, le plan c'est de respecter les consignes du cardiologue pour faire en sorte qu'il ait une bonne vie. Mais cette semaine, c'était difficile de voir notre champion comme ça ».