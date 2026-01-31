Le PSG a trouvé le renfort parfait : «C’est lui qu’il nous faut»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les dirigeants du PSG ont longtemps été en quête de la meilleure formule depuis le rachat du club par le Qatar en 2011 et ont multiplié les recrutements à cet effet. Mais en 2023, Luis Campos a rapidement ciblé le profil idéal pour faire franchir un cap au club de la capitale et lui permettre par la suite de remporter la Ligue des Champions. Explications.

Durant 14 ans, le PSG a enchaîné les échecs en Ligue des Champions avec parfois même des scénarios tragiques comme ce fut notamment le cas en 2017 à Barcelone ou encore en 2019 face à Manchester United. Les entraîneurs se sont donc succédés au fil des années, jusqu’à que le PSG trouve enfin le renfort idéal qui a permis de vivre le premier sacre européen en 2025 : Luis Enrique.

Ça bouge au PSG : Feu vert pour le prochain transfert ? https://t.co/6aBjjaOIDO — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

« En dix minutes, il a dit ce que nous voulions entendre » Dans un entretien accordé à MARCA vendredi, Luis Campos s’est livré sur les coulisses du recrutement de Luis Enrique au PSG à l’été 2023 : « C'était très facile de convaincre Nasser Al-Khelaifi. Nous avons commencé par examiner une série d'entraîneurs pressentis et les avons évalués selon 25 critères différents... le tout afin de trouver la personne idéale. Nous avons finalement rencontré Luis Enrique chez lui, et le courant est passé si bien qu'en dix minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre », indique le directeur sportif portugais du PSG, qui était donc déjà persuadé de tenir le renfort idéal en la personne d’Enrique.