Christophe Urios, la catastrophe qui le fait paniquer !

L’ASM Clermont Auvergne réalise un début de campagne catastrophique en Champions Cup. Après la lourde défaite contre Saracens, les Jaune-et-Bleu se sont inclinés contre Sale ce samedi (14-35). Christophe Urios a d’ailleurs avoué être inquiet par un aspect bien précis du jeu de son équipe après ce revers plutôt alarmant sur la scène européenne.

L’ASM Clermont Auvergne avait très certainement rêvé d’un meilleur début de campagne en Champions Cup. Après la lourde défaite sur la pelouse de Saracens, le club clermontois s’est de nouveau largement incliné contre Sale ce samedi (14-35). Christophe Urios n’a d’ailleurs pas été rassuré par son équipe, au contraire. Le manager de 59 ans a avoué être inquiet après ce gros revers sur la scène européenne.

«Je nous trouve très éparpillés, on ne fait pas bloc» « Ce n’est pas la défense qui m’inquiète, mais bien l’état d’esprit. On ne met pas à ce qu’on doit mettre, même si en deuxième mi-temps c’est mieux dans l’engagement, pas dans le rugby. C’est ce qui me préoccupe. Je nous trouve très éparpillés, on ne fait pas bloc » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.