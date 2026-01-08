Buteur à 80M€ : Coup de folie au PSG, c'est surréaliste !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a finalisé la signature de Gonçalo Ramos. Transféré pour une somme proche de 80M€ au total, l'international portugais est un spécialiste des buts marqués dans le money time. En effet, Gonçalo Ramos a inscrit 28% de ses réalisations avec le PSG à partir de la 90ème minute de jeu.

Etincelant sous les couleurs Benfica, Gonçalo Ramos a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont cassé leur tirelire pour finaliser son transfert. Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Gonçalo Ramos a couté environ 80M€ au total.

PSG : L'incroyable série de Gonçalo Ramos Depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos a démontré qu'il était précieux en fin de match. En effet, le buteur de 24 ans est un spécialiste du money time. D'ailleurs, Gonçalo Ramos a permis au PSG d'égaliser face à l'OM ce jeudi soir. Le club de la capitale ayant finalement remporté le Trophée des Champions à l'issue de la séance des tirs au buts (2-2, 4-1).