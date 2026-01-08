Thiago Silva - Marquinhos : Le PSG a déjà trouvé mieux, c'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La charnière composée de Marquinhos et Thiago Silva aura clairement marquée l'histoire du PSG. A tel point qu'ils sont tous les deux considérés comme les meilleurs défenseurs de tous les temps à Paris. Cependant, pour Alain Roche, Willian Pacho pourrait rapidement leur ravir ce titre honorifique.

Depuis la victoire en Ligue des champions, Marquinhos est présenté comme le meilleur défenseur central de l'histoire du PSG. Arrivé en 2013 à Paris, l'actuel capitaine du club a clairement marqué de son empreinte l'ère qatarie et se présente même comme l'emblème de son évolution. Dans le cœur des supporters du PSG, il est même devant un Thiago Silva, qui a lui aussi marqué de son empreinte l'histoire parisienne, sans toutefois décrocher le Graal. Mais pour Alain Roche, bientôt, Willian Pacho pourra clore ce débat.

Pacho, futur meilleur défenseur de l'histoire du PSG ? « Ce débat autour de la hiérarchie dans l'histoire est toujours compliqué. Parce que les contextes sont très différents. Mais quand tu gagnes la Ligue des champions, tu fais forcément partie des meilleurs. Ce qu'il fait au PSG depuis dix-huit mois, c'est exceptionnel », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.