«Le meilleur joueur» arrive au PSG, c'est le premier renfort de l'année !

Amadou Diawara

Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour disputer la CAN 2026. Alors que les Lions de l'Atlas vont affronter le Cameroun en quart de finale, Walid Regragui n'a pas tari d'éloges à l'égard de son capitaine. D'après le sélectionneur du Maroc, Achraf Hakimi aura retrouvé la pleine possession de ses moyens avant de retrouver le PSG.

Tombeur de la Tanzanie, le Maroc a composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas affronteront donc le Cameroun ce vendredi soir au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.

«Achraf est le meilleur joueur africain» Remis de sa grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi enchainera une deuxième titularisation avec le Maroc contre le Cameroun. Et comme l'a affirmé Walid Regragui, son capitaine devrait être à 100% contre les Lions Indomptables. « On a Achraf, qui est le meilleur joueur africain. Forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs soient à 100%. Achraf, sur le dernier match (contre la Tanzanie), cela faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Le prime d'Achraf arrivera demain (vendredi), si Dieu le veut », a affirmé le sélectionneur des Lions de l'Atlas, avant de poursuivre.