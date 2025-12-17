Antoine Dupont - Le clash : La belle histoire terminée ?

Récemment prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont semble avoir déclenché malgré lui un gros clash en interne. Son ami Romain Ntamack, qui peine à faire avancer ses négociations avec Toulouse pour sa propre prolongation, commencerait à se braquer et à pointer du doigt le traitement de faveur de Dupont par rapport aux autres joueurs du vestiaire...
Le 1er novembre dernier, le Stade Toulousain officialisait en plein match au stade Ernest-Wallon la prolongation de contrat d'Antoine Dupont, désormais lié jusqu'en 2031 avec le club occitan. Une belle marque de confiance alors que Dupont vient à peine de reprendre la compétition après une longue blessure et qui en dit long sur son statut assez privilégié à Toulouse, ce qui commencerait d'ailleurs sérieusement à tendre l'un de ses coéquipiers...
Ntamack jaloux de Dupont ?
En effet, selon les révélations du journaliste de Sud Radio Alexandre Priam dans l’émission Le P’tit Buro, Romain Ntamack serait remonté contre la direction du Stade Toulousain. Les négociations pour sa propre prolongation de contrat patineraient, et le demi d'ouverture du XV de France serait jaloux de la différence de traitement avec Antoine Dupont qui, selon lui, disposerait d'avantages beaucoup trop nombreux à Toulouse et notamment d'un communication archi centrée.
Divorce en vue ?
Reste désormais à savoir quelle sera l'évolution pour l'avenir de Romain Ntamack, dont le contrat court jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain et qui n'excluait pas l'idée d'un départ à l'étranger en mars dernier dans les colonnes de L'EQUPE : « Signer dans un autre club ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches », confiait Ntamack.