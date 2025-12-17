Antoine Dupont - Le clash : La belle histoire terminée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont semble avoir déclenché malgré lui un gros clash en interne. Son ami Romain Ntamack, qui peine à faire avancer ses négociations avec Toulouse pour sa propre prolongation, commencerait à se braquer et à pointer du doigt le traitement de faveur de Dupont par rapport aux autres joueurs du vestiaire...

Le 1er novembre dernier, le Stade Toulousain officialisait en plein match au stade Ernest-Wallon la prolongation de contrat d'Antoine Dupont, désormais lié jusqu'en 2031 avec le club occitan. Une belle marque de confiance alors que Dupont vient à peine de reprendre la compétition après une longue blessure et qui en dit long sur son statut assez privilégié à Toulouse, ce qui commencerait d'ailleurs sérieusement à tendre l'un de ses coéquipiers...

Ntamack jaloux de Dupont ? En effet, selon les révélations du journaliste de Sud Radio Alexandre Priam dans l’émission Le P’tit Buro, Romain Ntamack serait remonté contre la direction du Stade Toulousain. Les négociations pour sa propre prolongation de contrat patineraient, et le demi d'ouverture du XV de France serait jaloux de la différence de traitement avec Antoine Dupont qui, selon lui, disposerait d'avantages beaucoup trop nombreux à Toulouse et notamment d'un communication archi centrée.