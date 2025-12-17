Coup de gueule de Christophe Urios : «Ça m’a fait chier pour lui»

Axel Cornic

A la recherche de piliers droits à la suite de la blessure de l’indéboulonnable Uini Atonio, Fabien Galthié s’est tourné vers Régis Montagne pour la dernière tournée du XV de France. Le joueur de l’ASM Clermont Auvergne n’a toutefois pas convaincu et a été très critiqué, ce qui n’a pas plu à son coach Christophe Urios.

On a beaucoup parlé de l’absence d’Antoine Dupont, mais la vie n’est pas simple sans Uini Atonio. Personne ne semble pouvoir assurer la relève du pilier de 35 ans et Régis Montagne s’est notamment cassé les dents, lors de la tournée de novembre du XV de France.

« Rég’, et même tout le staff là-bas, savent très bien ce qu’il vaut » Critiqué, le pilier de Clermont avait notamment pu compter sur le soutien de Christophe Urios, qui s’était indigné des critiques à l’encontre de son joueur. Et son coéquipier Barnabé Massa aurait bien pu suivre ! « Si j’ai eu envie de le faire ? Oui, parce que ce n’était pas juste. Mais Rég’, et même tout le staff là-bas, savent très bien ce qu’il vaut » a confié le talonneur clermontois, pour Actu Rugby.