Antoine Dupont et Toulouse, le scandale dénoncé !

Axel Cornic

Certains craignaient le pire pour le Stade Toulousain, pour le dernier volet de l’affaire Melvyn Jaminet. Une rétrogradation ou encore une disqualification des phases finales de Top 14 ont été évoqués, mais le Conseil de discipline du rugby français a décidé finalement d’infliger une pénalité de deux points au club d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack.

C’est un feuilleton qui a énormément fait parler. Et si certains pensaient que la dernière audition devant le Conseil de discipline du rugby français pouvait arranger les choses, c’est perdu. Car c’est tout l’inverse qui se passe, depuis que le Stade Toulousain s’est vu infliger une pénalité de deux points au classement de Top 14.

Le Stade Toulousain perd deux points Le club haut-garonnais est visé pour un montage financier douteux derrière le transfert de Melvyn Jaminet, en 2022. Le Conseil de discipline du rugby français a ainsi livré son verdict avec cette sanction qui fait chuter le Stade Toulousain de la première à la deuxième place de Top 14. Cette pénalité est également accompagnée d’une amende de 45.000€, dont 15.000€ avec sursis.