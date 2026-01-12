De Zerbi - Benatia : L'OM lâche une bombe sur le mercato !

Amadou Diawara

Dernièrement, Medhi Benatia a annoncé qu'il allait quitter l'OM dans un avenir proche. Interrogé en conférence de presse ce lundi après-midi, Roberto De Zerbi a fait savoir qu'il allait partir en même temps que le directeur sportif marocain. Mais heureusement pour les supporters de l'OM, le coach italien a ajouté que leur départ n'était pas prévu pour cet été.

Medhi Benatia a fait paniquer les supporters de l'OM dernièrement. En effet, le directeur sportif marocain a annoncé qu'il n'allait plus faire long feu à Marseille. « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler », a balancé Medhi Benatia.

«Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place» Pour ne pas arranger les affaires des fans de l'OM, Roberto De Zerbi y est aussi allé de son annonce fracassante. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le coach italien a fait savoir qu'il allait partir en même temps que Medhi Benatia.