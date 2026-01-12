Kylian Mbappé, le coup de foudre après la rupture !

Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a débarqué à l’OL cet hiver. Et le buteur de 19 ans a déjà pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. L’international auriverde a d’ailleurs ouvert son compteur et offert la victoire aux siens (1-2). Après la partie, le Brésilien a avoué être déjà fan des Gones.

À six mois de la Coupe du monde 2026, Endrick a pris un gros risque sur le mercato. L’international auriverde était barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’attaquant de 19 ans a alors choisi de rejoindre l’OL en prêt afin de se relancer et essayer de revenir dans le radar de Carlo Ancelotti.

Endrick fait déjà forte impression à l'OL Endrick a d’ailleurs pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Le Brésilien a même offert la victoire aux siens tout en ouvrant son compteur (1-2). Et après la partie, le joueur du Real Madrid a avoué se sentir comme un poisson dans l’eau à l’OL.