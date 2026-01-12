Kylian Mbappé, le coup de foudre après la rupture !

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a débarqué à l’OL cet hiver. Et le buteur de 19 ans a déjà pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. L’international auriverde a d’ailleurs ouvert son compteur et offert la victoire aux siens (1-2). Après la partie, le Brésilien a avoué être déjà fan des Gones.
À six mois de la Coupe du monde 2026, Endrick a pris un gros risque sur le mercato. L’international auriverde était barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’attaquant de 19 ans a alors choisi de rejoindre l’OL en prêt afin de se relancer et essayer de revenir dans le radar de Carlo Ancelotti.
Endrick fait déjà forte impression à l'OL
Endrick a d’ailleurs pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Le Brésilien a même offert la victoire aux siens tout en ouvrant son compteur (1-2). Et après la partie, le joueur du Real Madrid a avoué se sentir comme un poisson dans l’eau à l’OL.
«Je me sens comme chez moi»
« Mes premières semaines se passent beaucoup mieux que je ne l'imaginais, je me sens comme chez moi, c'est vraiment génial. Le jeu de Lyon me rappelle un peu celui de Palmeiras. En tant que faux numéro 9, je peux aider l'équipe aussi bien en attaque qu'en défense. Nous sommes très libres avec ce style de jeu » a ainsi confié Endrick dans des propos rapportés par AS.