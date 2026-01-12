OM : De Zerbi a le coeur brisé, l'annonce en direct !

Ce lundi matin, Rolland Courbis nous a quittés, et ce, à l'âge de 72 ans. Présent en conférence de presse dans l'après-midi, Roberto De Zerbi a fait passer un message fort sur le décès de l'ancien joueur et entraineur de l'OM. Comme l'a reconnu le technicien marseillais, il ne connaissait pas Rolland Courbis personnellement, mais il est tout de même affecté par sa disparition.
Ancien joueur et entraineur de l'OM, Rolland Courbis s'est éteint ce lundi matin, et ce, alors qu'il avait 72 ans. Le club marseillais est donc en deuil après avoir appris cette terrible nouvelle.
OM : De Zerbi réagit au décès de Courbis
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Roberto De Zerbi a réagi au décès de Rolland Courbis. S'il n'a jamais rencontré le natif de Marseille, le coach de l'OM est tout de même touché par sa disparition.
«Cela nous attriste beaucoup»
« Malheureusement, je ne le connaissais pas personnellement. Cela nous touche beaucoup. Nous sommes proches de sa famille. Un homme de football proche de l'Olympique de Marseille. On en parlait ce matin dans le bureau avec mon staff, cela nous attriste beaucoup », a confié Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM, avant d'affronter le Bayeux FC en 16ème de finale de la Coupe de France ce mardi soir.