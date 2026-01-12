OM : De Zerbi a le coeur brisé, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Ce lundi matin, Rolland Courbis nous a quittés, et ce, à l'âge de 72 ans. Présent en conférence de presse dans l'après-midi, Roberto De Zerbi a fait passer un message fort sur le décès de l'ancien joueur et entraineur de l'OM. Comme l'a reconnu le technicien marseillais, il ne connaissait pas Rolland Courbis personnellement, mais il est tout de même affecté par sa disparition.

