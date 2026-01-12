Séparation à l'OM : La décision est prise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Matt O'Riley n'a pas forcément été convaincant pour ses premiers mois sur la Canebière. De quoi remettre en question dès à présent son avenir à Marseille ? Alors que l'OM aurait pensé à rompre le prêt du joueur cédé par Brighton, une décision aurait été prise.

L'OM l'a prouvé, le club phocéen n'hésite pas à se séparer de joueurs même s'ils sont arrivés quelques mois plus tôt. C'est d'ailleurs ce qui pourrait arriver à Angel Gomes en ce mois de janvier. Recruté l'été dernier, l'Anglais pourrait déjà être vendu. Et voilà que ce sort radical aurait également pu concerner Matt O'Riley, prêté par Brighton lors du mercato estival.

« Il faudra surveiller sa situation » Partira ? Ne partira pas ? Récemment, Florent Germain expliquait à propos de l'avenir de Matt O'Riley à l'OM : « Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley. Il est très décevant depuis deux mois. Je ne peux pas affirmer qu’il va faire de vieux os à l’OM. Il faudra surveiller sa situation ».