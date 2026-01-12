Séparation à l'OM : La décision est prise !

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Matt O'Riley n'a pas forcément été convaincant pour ses premiers mois sur la Canebière. De quoi remettre en question dès à présent son avenir à Marseille ? Alors que l'OM aurait pensé à rompre le prêt du joueur cédé par Brighton, une décision aurait été prise.
L'OM l'a prouvé, le club phocéen n'hésite pas à se séparer de joueurs même s'ils sont arrivés quelques mois plus tôt. C'est d'ailleurs ce qui pourrait arriver à Angel Gomes en ce mois de janvier. Recruté l'été dernier, l'Anglais pourrait déjà être vendu. Et voilà que ce sort radical aurait également pu concerner Matt O'Riley, prêté par Brighton lors du mercato estival.
« Il faudra surveiller sa situation »
Partira ? Ne partira pas ? Récemment, Florent Germain expliquait à propos de l'avenir de Matt O'Riley à l'OM : « Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley. Il est très décevant depuis deux mois. Je ne peux pas affirmer qu’il va faire de vieux os à l’OM. Il faudra surveiller sa situation ».
O'Riley va rester à l'OM ?
Ce lundi, La Provence faisait également savoir que du côté de l'OM, on aurait envisagé de rompre le prêt de Matt O'Riley. Mais voilà que le Danois devrait finalement bien finir la saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Selon les informations de Footmercato, l'OM n'aurait pas prévu de se séparer d'O'Riley, qui ira donc au bout de cet exercice avec Marseille.