Antoine Dupont, son infidélité pour «casser la routine»

Sacré champion olympique aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont avait fait une petite infidélité au XV de France durant plusieurs mois pour rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 afin de préparer cette compétition. Un changement qui avait fait le plus grand bien à Dupont afin de casser sa routine quotidienne à XV comme il l'avait avoué en interview.

Antoine Dupont avait marqué l'histoire du rugby français durant l'été 2024 aux remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France de rugby à 7. Pendant quelques mois, le demi de mêlée n'avait pas hésité à mettre entre parenthèses son histoire avec le XV de France et s'était donc offert une petite infidélité avec les Bleus à 7 à l'occasion des JO, une opportunité qui lui avait fait beaucoup de bien comme l'avait indiqué dans les colonnes de Gala juste avant le début des Jeux, en juillet 2024.

« Une fantastique échappatoire pour casser la routine » « J’avais besoin de sortir de ma zone de confort, de me lancer dans un nouveau challenge, quelque part de me mettre en danger. Je ne m’en cache pas, c’est aussi une fantastique échappatoire pour casser la routine de mon quotidien. J’avais aussi envisagé de partir jouer à l’étranger pour découvrir une autre culture, je le ferai pourquoi pas, peut-être plus tard, les saisons sont très longues. Je suis au milieu de ma carrière, les Jeux arrivent à point nommé pour me régénérer et me permettre de repartir plus fort avec Toulouse et l’équipe de France de rugby à XV la saison prochaine », confiait Antoine Dupont, qui a donc bien fait de casser sa routine puisqu'il a remporté une médaille d'or olympique.