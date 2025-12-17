Antoine Dupont : Séparation à cause d’un gros problème de jalousie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine négociations avec le Stade Toulousain pour sa prolongation de contrat, Romain Ntamack ne se sentirait pas suffisamment estimé par ses dirigeants contrairement à Antoine Dupont. Et ce problème de jalousie serait en train de ronger le demi d'ouverture et pourrait provoquer une rupture avec son club de toujours.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack serait actuellement en pleines négociations afin de prolonger. Il faut dire que le demi d'ouverture du XV de France, âgé de 26 ans, est un pur enfant du club et qu'il affiche une entente parfaite en charnière avec Antoine Dupont, qui a lui-même récemment prolongé jusqu'en 2031 avec Toulouse. Mais un gros problème de jalousie vient désormais tout compliquer...

Ntamack jaloux de Dupont ? En effet, selon les révélations du journaliste de Sud Radio Alexandre Priam dans l’émission Le P’tit Buro, les négociations amorcées par Romain Ntamack n'auraient pas débuté sur de bonnes bases avec le Stade Toulousain et seraient même en train de coincer. La récente prolongation d’Antoine Dupont et sa revalorisation salariale auraient suscité des tensions et même une forme de jalousie dans l'esprit de Ntamack.