Transfert avec Kylian Mbappé : Coup de bluff à la télévision ?

Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition dimanche lors de la défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (2-3). Deux mastodontes du football mondial que Morgan Rogers pourrait un jour rejoindre si l'on se fie à l'analyse de son compère d'attaque à Aston Villa : Morgan Rogers.

Ollie Watkins (30 ans) est le coéquipier d'un jeune talent qui n'en finit plus d'impressionner depuis plus d'un an et son transfert à Aston Villa. Morgan Rogers, de huit ans son cadet, ne cesse de se montrer décisif avec l'équipe dirigée par Unai Emery. L'international anglais est promis à de très grandes choses d'après Watkins. Le Real Madrid ?

«Je ne serais pas surpris si un jour il finit au Real Madrid» Au cours d'une interview accordée à Sky Sports, Ollie Watkins affirme que rien ne peut empêcher Morgan Rogers de rêver des plus grandes formations au vu de son talent. « Il peut jouer dans les meilleures équipes du monde. Il a montré ce qu'il peut faire, il n'a que 22 ans. Je ne serais pas surpris si un jour il finit au Real Madrid ou dans une équipe de ce style ».