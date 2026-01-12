OM : La «sextape» au PSG, un Marseillais devient fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mohamed Henni a dit stop. La défaite aux tirs au but face au PSG pour le Trophée des champions (2-2 puis 4-1) a anéanti le vidéaste marseillais féru de l'OM. Lors du débriefing de ce revers, Henni a taillé l'Olympique de Marseille en faisant un jeu de mots sur les nombreux titres remportés par le Paris Saint-Germain.

L'Olympique de Marseille était arrivé à briser la série noire le 22 septembre dernier au Vélodrome. L'équipe de Roberto De Zerbi avait pris le meilleur sur le PSG, fait assez rare pour être souligné. Néanmoins, jeudi dernier en marge du Trophée des champions, les joueurs de Luis Enrique ont remis les pendules à l'heure... en remportant un titre supplémentaire au nez et à la barbe de leurs rivaux historiques.

Quatorze ans d'attente, et ce n'est pas fini pour l'OM Depuis 2012, l'OM court derrière un trophée. Menant pourtant 2 buts à 1 face au PSG, Gonçalo Ramos a remis les deux équipes à égalité dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Et lors de la séance de tirs au but, le Paris Saint-Germain a corrigé l'Olympique de Marseille en réussissant 4 tentatives contre seulement une pour les Marseillais.