Fin de l’histoire : Antoine Dupont se lâche sur la séparation

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour sur les terrains avec le Stade Toulousain samedi dernier en Top 14, Antoine Dupont a partagé la vedette avec son coéquipier Pita Ahki qui faisait ses adieux au stade Ernest Wallon à l'occasion de ce match contre le Racing 92. Et Dupont d'ailleurs évoqué après le match cette séparation avec le centre néo zélandais.

Le Stade Toulousain a largement battu le Racing 92 samedi dernier à Ernest Wallon (48-24), et ce match a fait parler à plus d'un titre : Antoine Dupont a retrouvé la compétition huit mois après sa blessure, mais il s'agissait également de la toute dernière apparition de Pita Ahki avant sa séparation définitive avec Toulouse, lui qui retourne en Nouvelle-Zélande. Et Dupont n'a pas manqué de lui rendre hommage au micro de Canal + après la rencontre.

« Lui dire au revoir d'une belle manière » « Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui », a lâché Antoine Dupont sur cette séparation avec Pita Ahki.