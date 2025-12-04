Antoine Dupont - La séparation est officielle : Les adieux en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour à la compétition samedi dernier avec le Stade Toulousain contre le Racing, Antoine Dupont est revenu le soir du tout dernier match de Pita Ahki qui a officialisé son départ du club occitan. La star du XV de France lui avait déjà rendu hommage, et samedi, c'est son coach Ugo Mola qui a pris la parole en public pour évoquer cette séparation avec le centre néo-zélandais.

Le choc entre le Stade Toulousain et le Racing 92 de samedi dernier au stade Ernest Wallon a été mémorable à plus d'un titre. Il s'agissait bien sûr du grand retour à la compétition d'Antoine Dupont après avoir été immobilisé pendant huit mois avec sa rupture des ligaments croisés, mais pas seulement : Pita Ahki, dont le départ avait été officialisé quelques semaines auparavant, disputait son tout dernier match avec Toulouse avant de rejoindre Auckland. Et les hommages n'ont pas manqué pour saluer cette séparation avec l'emblématique centre néo-zélandais, qui évoluait avec Dupont depuis 2018.

« Un honneur de jouer à tes côtés mon frère » Via une story diffusée il y a quelques semaines sur son compte Instagram, Antoine Dupont avait réagi à ce départ de Pita Ahki en lui déclarant sa flamme : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère ». Et samedi soir, c'est l'entraîneur toulousain Ugo Mola qui a pris le micron en plein milieu du stade Ernest Wallon afin de saluer le départ de son protégé.