Daniel Riolo inquiet : La séparation qui le fait paniquer

Jeudi, Pablo Longoria s’est longuement confié sur sa relation avec Medhi Benatia. Un mariage parfait aux yeux du président de l’OM, mais Daniel Riolo, qui comprend que le dirigeant espagnol rêve que cela dure longtemps, reconnaît qu’il craint une douloureuse séparation.
Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria n’a pas caché son affection pour Medhi Benatia avec lequel la relation est très fluide : « Nous sommes totalement complémentaires. Medhi est, selon moi, l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe sur la partie technique ». Un mariage parfait qui permet à l’OM d’être ambitieux, mais Daniel Riolo craint une éventuelle rupture à l’avenir qui aurait d’énormes conséquences pour l’OM.
Riolo craint une rupture Benatia-Longoria
« C'est une association qui l'intéresse et qui lui plaît. Maintenant si l'association ne marche plus ou si tu sors des clous, à savoir l'argent, en terminant en dehors de la Ligue des champions, c'est une telle catastrophe qu'à mon avis, le souhait de continuer longtemps, il risque de s'évaporer un peu », assure-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«T'as envie, t'as envie et puis ça peut très bien ne plus coller»
« Et on se tournera peut-être vers une autre solution. Mais là, sur le papier, sur ce qu'on voit, pour l'instant c'est une rencontre réussie. Le trio marche. A la place de Longoria, je dirais la même chose. Mais on sait comment c'est dans le foot. T'as envie, t'as envie et puis ça peut très bien ne plus coller », ajoute Daniel Riolo.