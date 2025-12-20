Daniel Riolo inquiet : La séparation qui le fait paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Pablo Longoria s’est longuement confié sur sa relation avec Medhi Benatia. Un mariage parfait aux yeux du président de l’OM, mais Daniel Riolo, qui comprend que le dirigeant espagnol rêve que cela dure longtemps, reconnaît qu’il craint une douloureuse séparation.

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria n’a pas caché son affection pour Medhi Benatia avec lequel la relation est très fluide : « Nous sommes totalement complémentaires. Medhi est, selon moi, l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe sur la partie technique ». Un mariage parfait qui permet à l’OM d’être ambitieux, mais Daniel Riolo craint une éventuelle rupture à l’avenir qui aurait d’énormes conséquences pour l’OM.

Riolo craint une rupture Benatia-Longoria « C'est une association qui l'intéresse et qui lui plaît. Maintenant si l'association ne marche plus ou si tu sors des clous, à savoir l'argent, en terminant en dehors de la Ligue des champions, c'est une telle catastrophe qu'à mon avis, le souhait de continuer longtemps, il risque de s'évaporer un peu », assure-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.