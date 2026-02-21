Didier Deschamps : Le regret des années plus tard, «ce n'était pas la meilleure décision que j'aie prise»

Axel Cornic

Depuis 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2018. Mais avant ça, il a connu plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille ou l’AS Monaco en France, mais également la Juventus, du côté de l’Italie. Mais l’aventure sur le banc turinois ne s’est pas vraiment bien passée...

Dans seulement quelques mois, Didier Deschamps sera à nouveau sur le marché. Après quatorze années, le sélectionneur de l’équipe de France va quitter son poste et tout le monde se demande déjà où il pourrait rebondir. La presse italienne le voit notamment renouer avec son ancien club de la Juventus, où il a été joueur puis entraineur.

Fake news avec Zidane : Une star du foot balance un journaliste, «comment peut-il autant mentir ?» https://t.co/FjPm2AE6PU — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Deschamps quitte la Juventus... un peu trop vite ? Son passage sur le banc n’a toutefois pas été aussi reluisant que celui lorsqu’il a été joueur et même capitaine de La Vieille Dame. Venus pour ramener la Juventus en Serie A après le scandale de Calciopoli en 2006, Deschamps n’est en effet resté même pas une saison entière, puisqu’il a quitté son poste à deux journées de la fin du championnat de Serie B. « Un entraîneur a besoin de travailler dans un climat de sérénité. Ayant fait l'analyse de la situation, j'ai pris ma décision » avait justifié en 2007 le technicien français, au micro de RMC.