«S’il n’était pas au PSG…», un crack obligé de quitter Paris ?

Alexis Brunet

Au sein de son effectif, le PSG dispose de plusieurs jeunes joueurs très compétitifs. Certains ont d’ailleurs déjà beaucoup de temps de jeu au sein de l’équipe première, car Luis Enrique n’hésite pas à leur faire confiance. Toutefois, un Parisien pourrait être amené à quitter Paris plus rapidement que prévu pour continuer sa progression. Explication.

Être un jeune joueur formé au PSG a souvent été très compliqué par le passé. Face à un manque de temps de jeu, ils sont nombreux à être allés voir ailleurs très tôt, comme Kingsley Coman ou bien Mike Maignan, par exemple. Toutefois, avec l’arrivée de Luis Enrique, la donne est en train de changer. En effet, l’entraîneur parisien ne se soucie pas de l’âge et ne se fie qu’au talent et à l’investissement pour constituer ses compositions d’équipe.

Mbaye, Mayulu, Zaïre-Emery… Luis Enrique aime les jeunes joueurs et il le montre cette saison. Ils sont nombreux à avoir leur chance à l’image de Warren Zaïre-Emery qui enchaîne les titularisations, ou bien encore de Senny Mayulu, même si ce dernier est blessé en ce moment. On peut également citer Ibrahim Mbaye qui, à seulement 18 ans, a déjà fait plusieurs apparitions au sein de l’équipe première et qui a d’ailleurs inscrit un but et délivré deux passes décisives.