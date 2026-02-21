«S’il n’était pas au PSG…», un crack obligé de quitter Paris ?

Au sein de son effectif, le PSG dispose de plusieurs jeunes joueurs très compétitifs. Certains ont d’ailleurs déjà beaucoup de temps de jeu au sein de l’équipe première, car Luis Enrique n’hésite pas à leur faire confiance. Toutefois, un Parisien pourrait être amené à quitter Paris plus rapidement que prévu pour continuer sa progression. Explication.
Être un jeune joueur formé au PSG a souvent été très compliqué par le passé. Face à un manque de temps de jeu, ils sont nombreux à être allés voir ailleurs très tôt, comme Kingsley Coman ou bien Mike Maignan, par exemple. Toutefois, avec l’arrivée de Luis Enrique, la donne est en train de changer. En effet, l’entraîneur parisien ne se soucie pas de l’âge et ne se fie qu’au talent et à l’investissement pour constituer ses compositions d’équipe.
Mbaye, Mayulu, Zaïre-Emery…
Luis Enrique aime les jeunes joueurs et il le montre cette saison. Ils sont nombreux à avoir leur chance à l’image de Warren Zaïre-Emery qui enchaîne les titularisations, ou bien encore de Senny Mayulu, même si ce dernier est blessé en ce moment. On peut également citer Ibrahim Mbaye qui, à seulement 18 ans, a déjà fait plusieurs apparitions au sein de l’équipe première et qui a d’ailleurs inscrit un but et délivré deux passes décisives.
« Son style de jeu pourrait être mis davantage en avant s'il n'était pas au PSG »
En plus d’avoir déjà fait plusieurs apparitions avec le PSG, Ibrahim Mbaye peut également se vanter d’être devenu champion d’Afrique dernièrement avec le Sénégal. Depuis son retour de la CAN, l’attaquant ne joue toutefois pas beaucoup avec Paris (106 minutes en Ligue 1 et trois en Ligue des champions). Selon l’un de ses anciens formateurs, qui s’est exprimé pour L’Équipe, une raison explique cela. « Avec l'arrivée de Luis Enrique et ses mots à l'encontre de Kylian Mbappé, ça a été plus simple d'éveiller les joueurs offensifs sur ce travail-là (le travail défensif). Son style de jeu pourrait être mis davantage en avant s'il n'était pas au PSG, à affronter le plus souvent des blocs bas, parce que là où il est le meilleur, c'est dans l'espace. Mais ça va l'obliger à améliorer sa première touche, son jeu avec les autres... » Ibrahim Mbaye va donc vite devoir s’améliorer dans certains domaines, sinon cela pourrait bien freiner sa progression du côté de Paris.