Transfert de Greenwood : L’OM vend la mèche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi performant sous le maillot de l’OM depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood sera-t-il transféré lors du prochain mercato estival ? Pablo Longoria a pris la parole à ce sujet jeudi, et le président de l’OM semble clairement indiquer qu’il compte encore sur son numéro 10 pour l’avenir.

L’OM avait déboursé aux alentours de 26M€ + un pourcentage à la revente lors du mercato estival 2024 pour recruter Mason Greenwood (24 ans) en provenance de Manchester United, et l’attaquant anglais a rapidement prouvé qu’il serait indispensable dans le projet mise en place par Roberto De Zerbi. Pablo Longoria, le président de l’OM, a livré quelques informations de taille sur les contours du contrat de Greenwood jeudi en conférence de presse.

Longoria se livre sur Greenwood « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », a indiqué le président de l’OM, avant de vendre la mèche sur le futur de Mason Greenwood en laissant clairement entendre qu’il ne le vendrait pas cet été.