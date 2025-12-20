Transfert de Greenwood : L’OM vend la mèche !

Toujours aussi performant sous le maillot de l’OM depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood sera-t-il transféré lors du prochain mercato estival ? Pablo Longoria a pris la parole à ce sujet jeudi, et le président de l’OM semble clairement indiquer qu’il compte encore sur son numéro 10 pour l’avenir.
L’OM avait déboursé aux alentours de 26M€ + un pourcentage à la revente lors du mercato estival 2024 pour recruter Mason Greenwood (24 ans) en provenance de Manchester United, et l’attaquant anglais a rapidement prouvé qu’il serait indispensable dans le projet mise en place par Roberto De Zerbi. Pablo Longoria, le président de l’OM, a livré quelques informations de taille sur les contours du contrat de Greenwood jeudi en conférence de presse.
Longoria se livre sur Greenwood
« Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », a indiqué le président de l’OM, avant de vendre la mèche sur le futur de Mason Greenwood en laissant clairement entendre qu’il ne le vendrait pas cet été.
« On veut une continuité avec lui »
« On est très content de l'évolution de Mason. C'est un travail quotidien de tout le monde au sportif, spécialement dans l'évolution de son jeu. On connait son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire. Mason travaille pour améliorer son niveau et la manière dont il voit le football de manière collective, c'est sa plus grande évolution. On est conscient d'avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui. C'est difficile d'avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif », précise Longoria. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de résister en cas de bonne proposition pour Mason Greenwood l’été prochain.