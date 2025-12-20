PSG : Le Qatar tente un énorme achat, l’annonce choc !

Depuis le rachat du PSG, le Qatar tente d’étendre sa présence dans le sport. Ainsi, Frédéric Vasseur révèle qu’il était en discussions avec QSI lorsqu’il était le patron de l’écurie Sauber en Formule 1. Des négociations qui n’ont toutefois pas abouti.
Depuis 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari, le premier investissement majeur de QSI qui souhaite poursuivre son implication dans le sport. C'est ainsi que Frédéric Vasseur, actuel Team Principal de Ferrari en Formule 1, révèle avoir été en discussions avec Nasser Al-Khelaïfi lorsque QSI voulait racheter l'écurie Sauber.
QSI voulait racheter une écurie de F1
« C'est beaucoup plus dur pour eux. Et je sais de quoi je parle. Je suis depuis enfant grand fan du PSG. Et quand je dirigeais Sauber (2017-2022), j'ai été en négociation avec le Qatar, qui voulait racheter l'équipe. Alors cette année-là, je suis très souvent allé au Parc pour discuter avec Nasser (al-Khelaïfi, président du club parisien) », révèle-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de revenir sur le parallèle entre dirigeant d’une équipe de F1 et entraîneur de foot.
«J'ai été en négociation avec le Qatar»
« Un entraîneur de foot, il peut avoir de l'impact rapidement sur son équipe, mais il dépend aussi d'un penalty raté. Imaginez le match du PSG contre Liverpool (1-0, 4-1 aux t.a.b., 8e de finale retour de la Ligue des champions, en mars), ça s'est joué à un millimètre aux pénos. Luis Enrique est un héros aujourd'hui, mais il aurait pu aussi être viré si le penalty n'était pas rentré. En F1, on a besoin de temps. J'attends encore des gars que j'ai recrutés à mon arrivée en 2023 », ajoute Frédéric Vasseur.