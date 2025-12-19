C’est fini pour ce joueur, l’annonce surprise du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Matveï Safonov ne sera pas le seul absent pour le 32e de finale de Coupe de France. Si le portier russe est victime d’une fracture de la main gauche, Willian Pacho est quant à lui ménagé pour l’entrée en lice du PSG dans la compétition, trois jours après la victoire en Coupe intercontinentale.

Vainqueur de la Coupe intercontinentale après sa victoire aux tirs au but contre Flamengo (1-1, TAB: 2-1), le PSG doit encore disputer un dernier match avant de clore cette année qui restera dans l’histoire. La bande à Luis Enrique a rendez-vous ce samedi du côté de la Beaujoire pour y affronter Vendée Fontenay, club de National 3, en 32e de finale de Coupe de France. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Willian Pacho.

Willian Pacho est laissé au repos Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé que son défenseur équatorien n’allait pas prendre part au déplacement à Nantes. « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho est laissé au repos. Il reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël », a fait savoir le club sur son compte X.