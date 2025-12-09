Antoine Dupont : Le rendez-vous historique !

Axel Cornic

Après une très longue absence, Antoine Dupont a enfin fait son retour à la compétition avec son club du Stade Toulousain. Deux matchs au compteur pour le demi de mêlée de 29 ans, en tant que remplaçant, qui devrait sauf surprise retrouver également le XV de France en début d’année 2026.

Tout le monde avait hâte de le retrouver sur les terrains de rugby. Gravement blessé au genou le 8 mars 2025, Antoine Dupont a fait une croix sur la tournée automnale du XV de France pour reprendre à son rythme. Mais on pourrait bientôt le revoir avec sa sélection, puisque le 6 Nations 2026 approche à grands pas.

Un gros programme pour Dupont et le XV de France Le rendez-vous est pris pour le 5 février prochain, avec le premier match du XV de France. Et quel match, puisque c’est l’Irlande qui débarque au Stade de France, la même équipe contre laquelle Dupont s’était blessé au genou. Mais il ne faudra pas se concentrer seulement sur ce match, puisque le retour du capitaine tricolore doit surtout lancer enfin la course vers la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en Australie dans moins de deux ans.