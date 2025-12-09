«Basta», Christophe Urios dit stop !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne n’a pas démarré sa campagne européenne de façon idéale, au contraire. Pour son premier match de Champions Cup de la saison, les Jaune-et-Bleu se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Saracens (47-10). Mais malgré cette large défaite, Christophe Urios semble être déjà passé à autre chose.

Pour son premier match de Champions Cup de la saison, l’ASM Clermont Auvergne avait sans doute rêvé mieux. Les Jaune-et-Bleu se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Saracens ce week-end (47-10). Et Christophe Urios est resté plutôt lucide au moment d’analyser la prestation de ses hommes, en admettant largement la supériorité du club de Watford.

«On est loin du compte» « Les collisions, on les a beaucoup perdues. Les Anglais étaient plus agressifs que nous, soyons clairs. Et puis, ils ont mis beaucoup de pression sur Harry (Plummer). Nous ne sommes pas parvenus à nous dépêtrer de cette pression-là. Aujourd’hui, on a donné ce que l’on avait à donner mais on est loin du compte » a confié le manager de 59 ans dans des propos rapportés par Midi Olympique.