Rupture d'Antoine Dupont : L'annonce inquiétante...

Axel Cornic

Gravement blessé au genou alors qu’il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont est passé par des longs mois de doute. Car ce n’était pas la première fois que le demi de mêlée était victime d’une telle blessure et certains avaient des doutes au sujet de son retour, avec les nombreuses apparitions dans les rubriques people qui n’ont en rien arrangé les choses.

On a vu des joueurs ne jamais revenir d’une rupture des ligaments croisés. Mais Antoine Dupont ne fait rien comme les autres. Revenu après presque neuf mois d’absence, la star du rugby français a frappé un très gros coup, annonçant son grand retour au plus haut niveau.

« Je me sens comme avant honnêtement, je n’ai pas de gêne » Face au LOU, il avait déjà commencé à monter d’excellentes choses, mais c’est surtout La Rochelle qui a pu constater que Dupont n’a rien perdu de son talent. Après cette victoire bonifiée (60-14), il était évidemment très satisfait. « Je me sens comme avant honnêtement, je n’ai pas de gêne. Mon rugby, je l’ai retrouvé assez vite » a expliqué le numéro 9 du Stade Toulousain.