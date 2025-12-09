Séparation d’Antoine Dupont : Il annonce la raison !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu une référence mondiale à son poste de demi de mêlée, Antoine Dupont a dû opérer à de nombreux sacrifices pour en arriver là. Le capitaine du XV de France évoque notamment la séparation avec ses parents dès 2011, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, pour aller faire sa formation de futur rugbyman professionnel.

Antoine Dupont a dû franchir des étapes importantes avant de devenir la grand star du rugby français qu'il est aujourd'hui, de par ses performances avec le XV de France ou le Stade Toulousain dont il porte les couleurs depuis 2017. Formé à Auch où il est arrivé en 2011, à l'âge de seulement 15 ans, Dupont avait donc vécu une séparation assez difficile avec sa famille à l'époque. Et le demi de mêlée toulousain s'était confié sans détour à ce sujet dans une interview pour l'émission Clique sur Canal + il y a quelques années.

« Je suis parti... » « Honnêtement je ne suis jamais forcément fixé comme objectif, "telle année il faut que je fasse ça, telle année il faut que je fasse ça", c’est venu progressivement. En seconde, au lycée, je suis parti à l’internat à Auch, donc là je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national cadets à l’époque. Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours et je ne m'en lasserai pas », a expliqué Antoine Dupont sur ce choix capital pour la suite de sa carrière.