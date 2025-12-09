«Après ça, ce sera fini» : La bombe lâchée sur l'avenir d'Antoine Dupont !

Axel Cornic

Blessé depuis mars 2025, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition récemment avec son club du Stade Toulousain, en entrant en jeu face au Racing 92 en Top 14 puis face aux Sharks en Champions Cup. De bon augure pour le XV de France, qui a hâte de retrouver son capitaine à moins de deux ans de la Coupe du monde.

La course est lancée. Le 3 décembre dernier, le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 qui se déroulera en Australie, a livré son verdict. Le XV de France a ainsi hérité d’un tirage assez favorable, avec le Japon, les Etats-Unis et les Samoa.

Dupont en route pour 2027 Une telle poule semble être un chemin très simple vers les huitièmes de finales où ils ont des grandes chances d’affronter l’Ecosse, avant de peut-être croiser la route des Fidji ou du Pays de Galles. Le plus dur commencerait finalement en demi-finale, avec un énorme choc qui attend potentiellement le XV de France face à l’Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande.