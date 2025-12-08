Antoine Dupont : La séparation que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

A peine revenu de blessure au Stade toulousain, Antoine Dupont va voir un autre joueur quitter les rangs des Rouge-et-Noir. Le club entraîné par Ugo Mola va en effet se séparer temporairement de Lomig Jouanny. Le troisième ligne de 21 ans va être prêté à Agen en Pro D2 afin d’engranger un peu d’expérience.

Après un long calvaire à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont a pu faire son retour il y a quelques jours. Le demi de mêlée de 28 ans a eu droit à quelques minutes de temps de jeu avec le Stade toulousain, afin de le ménager un peu. Mais alors qu’il vient à peine de reprendre la compétition, le conjoint d’Iris Mittenaere va vivre une séparation inattendue prochainement.

Le Stade toulousain va prêter Lomig Jouanny D’après les informations de Sud-Ouest, le Stade toulousain va se séparer temporairement de Lomig Jouanny. Le jeune troisième ligne de 21 ans va en effet être prêté à Agen en Pro D2 jusqu’à la fin de saison. Le joueur de 1m95 va ainsi pouvoir engranger un peu d’expérience, avant de pouvoir prétendre avoir une chance aux côtés d’Antoine Dupont chez les Rouge-et-Noir.