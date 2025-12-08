Antoine Dupont : Sa nouvelle histoire d’amour est confirmée !

Un an seulement après sa première acquisition immobilière sur le Bassin d'Arcachon, Antoine Dupont a acheté une nouvelle demeure prés de la dune du Pyla. Un investissement évalué à 10M€, et qui confirme donc le véritable coup de coeur de la star du XV de France avec ce coin-là où sera forcément amené à passer son temps libre.
Le Pyla a la cote chez les joueurs de rugby ! Outre Bernard Laporte, Vincent Moscato ou encore Denis Charvet qui en ont fait leur lieu de résidence attiré pour les vacances depuis de nombreuses années, la station balnéaire située à l'entrée du Bassin d'Arcachon a également un gros succès chez les stars actuelles du rugby, et notamment le capitaine du XV de France, Antoine Dupont.
Coup de coeur confirmé pour Antoine Dupont !
En effet, comme l'a révélé Sud-Ouest, Antoine Dupont vient tout juste de s'offrir une maison en première ligne sur un terrain de 1 224m2 avec une vue magnifique sur le banc d’Arguin et le Cap-Ferret. Et le capitaine du XV de France n’a pas regardé à la dépense pour ce nouvel achat, puisque les propriétés situées aux alentours se négocient généralement autour des 10M€. D'ailleurs, pour rappel, Dupont avait déjà acquis un premier bien au Pyla il y a seulement un an, preuve donc que le joueur du Stade Toulousain est en train de vivre une belle histoire d'amour avec cette région où il investit massivement dans l'immobilier.
Une prolongation mise à profit
Pour rappel, Antoine Dupont a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, alors que les revenus annuels de son précédent bails lui rapportaient pas moins de 3M€. Le demi de mêlée gagne donc logiquement mieux sa vie avec ce nouveau contrat, ce qui lui permet donc de pouvoir continuer à investir dans cette région où il semble avoir eu un véritable coup de coeur.