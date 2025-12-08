Antoine Dupont : Sa nouvelle histoire d’amour est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un an seulement après sa première acquisition immobilière sur le Bassin d'Arcachon, Antoine Dupont a acheté une nouvelle demeure prés de la dune du Pyla. Un investissement évalué à 10M€, et qui confirme donc le véritable coup de coeur de la star du XV de France avec ce coin-là où sera forcément amené à passer son temps libre.

Le Pyla a la cote chez les joueurs de rugby ! Outre Bernard Laporte, Vincent Moscato ou encore Denis Charvet qui en ont fait leur lieu de résidence attiré pour les vacances depuis de nombreuses années, la station balnéaire située à l'entrée du Bassin d'Arcachon a également un gros succès chez les stars actuelles du rugby, et notamment le capitaine du XV de France, Antoine Dupont.

Coup de coeur confirmé pour Antoine Dupont ! En effet, comme l'a révélé Sud-Ouest, Antoine Dupont vient tout juste de s'offrir une maison en première ligne sur un terrain de 1 224m2 avec une vue magnifique sur le banc d’Arguin et le Cap-Ferret. Et le capitaine du XV de France n’a pas regardé à la dépense pour ce nouvel achat, puisque les propriétés situées aux alentours se négocient généralement autour des 10M€. D'ailleurs, pour rappel, Dupont avait déjà acquis un premier bien au Pyla il y a seulement un an, preuve donc que le joueur du Stade Toulousain est en train de vivre une belle histoire d'amour avec cette région où il investit massivement dans l'immobilier.