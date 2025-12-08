Surprise, Romain Ntamack abandonne Dupont et Toulouse !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Stade Toulousain disputait son premier match de Champions Cup de la saison. Les partenaires d’Antoine Dupont, entré à la 46ème minute, n’ont fait qu’une bouchée des Sharks de Durban en s’imposant 56 à 12. Malade, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute alors qu’il devait normalement faire partie du quinze de départ.

C’est ce qui s’appelle réussir ses débuts. Pour son entrée en lice en Champions Cup, le Stade Toulousain s’est très largement imposé face aux Sharks de Durban 56 à 12. Une victoire bonifiée pour les hommes d’Ugo Mola qui ont inscrit huit essais, dont un triplé pour Ange Capuozzo.

Ntamack forfait de dernière minute Pour cette rencontre face aux Sharks de Durban, le Stade Toulousain était malheureusement privé de Romain Ntamack. Le demi d’ouverture devait initialement débuter la rencontre mais il est tombé malade et il a donc dû déclarer forfait. C’est donc Thomas Ramos qui l’a remplacé en dix et Blair Kinghorn a glissé à l’arrière.