Kylian Mbappé : La révélation sur sa nouvelle aventure !

Détenu par Kylian Mbappé, via son fonds d’investissement Coalition Capital, le Stade Malherbe de Caen a annoncé ce lundi la nomination de Gaël Clichy au poste d’entraîneur, à la place de Maxime d’Ornano. Une première aventure en tant qu’entraîneur principal pour l’ancien adjoint de Thierry Henry, qui a indiqué ne pas avoir échangé avec l’attaquant du Real Madrid avant d’accepter.

10e de National après y avoir été relégué en fin de saison dernière, le Stade Malherbe de Caen a annoncé ce lundi la nomination d’un nouvel entraîneur. Maxime d’Ornano, arrivé cet été, a été remplacé par Gaël Clichy. Adjoint de Thierry Henry lorsque ce dernier était sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, l’ancien international français (20 sélections) va vivre sa première aventure en tant qu’entraîneur principal.

Clichy n’a pas échangé avec Kylian Mbappé Bien que le Stade Malherbe de Caen soit détenu par Kylian Mbappé, Gaël Clichy n’a pas échangé avec lui avant d’accepter le poste. « Non, pas du tout », a-t-il répondu quand la question lui a été posée dans Génération After sur RMC. « Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part. C’est quelque chose qui m’a plu, parce que j’ai discuté avec des clubs et ça n’a pas été le cas, donc c’était assez spécial. C’est quelque chose de nouveau aussi pour moi, donc franchement, un vrai plaisir. Ça a pris un long moment, c’était vraiment sur quelques semaines. »