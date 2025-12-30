De Zerbi l’a réclamé à l’OM : Le calvaire continue !

Axel Cornic

Lors de sa signature il y a un an et demi, Roberto De Zerbi avait réclamé plusieurs joueurs à l’Olympique de Marseille et Valentin Carboni en faisait partie. Mais l’Argentin n’a fait qu’un passage express dans le sud de la France, stoppé en plein vol par une grave blessure au genou qui a mis fin à son prêt.

Certains voyaient en lui l’une des potentielles surprises de l’OM. Mais Valentin Carboni n’a finalement pas pu exprimer son talent à Marseille, avec un prêt qui n’aura duré que quelques mois.

« De Zerbi me voulait vraiment, mais ça s'est passé différemment » Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’international argentin avait évoqué ce passage raté à l’OM. « Je ne sais pas comment ça se serait passé sans la blessure. Bien sûr, c'était une belle opportunité de franchir un palier notamment parce que De Zerbi me voulait vraiment, mais ça s'est passé différemment » a déclaré Carboni.