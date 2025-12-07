Christophe Urios, la catastrophe à l’étranger !

Pierrick Levallet

Pour l’ASM Clermont Auvergne, le premier match de Champions Cup a viré à la catastrophe à l’étranger. Les hommes de Christophe Urios se sont largement inclinés sur la pelouse de Saracens (47-10) ce samedi. Le manager de 59 ans s’est d’ailleurs livré sur ce naufrage en terre anglaise après la partie.

L’ASM Clermont Auvergne avait sans doute rêvé d’une meilleure entrée en lice en Champions Cup cette saison. Les Jaune-et-Bleu se sont fait balayer par Saracens à l’extérieur (47-10). Les hommes de Christophe Urios n’ont rien pu faire, tant le club de Watford semblait supérieur sur tous les plans. Le manager de 59 ans s’est d’ailleurs livré sur ce match qui a viré à la catastrophe pour les Clermontois.

«Il y a évidemment deux classes d’écart» « On savait que lancer une campagne européenne à l’extérieur, ce n’est jamais facile. Aujourd’hui, il y a évidemment deux classes d’écart, il faut regarder les choses en face. On a passé la première mi-temps à défendre, même si sur les 25 premières minutes, on défend plutôt bien. [...] Plus largement, je crois qu’on n’était pas assez équipés, aujourd’hui. On va donc désormais se préparer pour le prochain round, contre Sale » a d’abord lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.