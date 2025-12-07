Départ de Toulouse : La folie d'Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à la compétition, Antoine Dupont savoure ce moment après 9 mois d'arrêt à cause d'une rupture des ligaments croisés. Et durant sa convalescence, le demi-de-mêlée du XV de France en a profité pour s'offrir une nouvelle villa à plusieurs millions d'euros en dehors de Toulouse.

Il est enfin de retour ! Après 9 mois d'attente, Antoine Dupont a retrouvé les terrains ces derniers jours. Une longue attente qui dure depuis le 8 mars dernier et sa rupture des ligaments croisés contre l'Irlande lors du Tournoi des VI Nations. Il a cependant été très actif durant sa convalescence, s'offrant même un petit cadeau.

Dupont s'achète une villa à plusieurs millions En effet, selon les informations de Sud Ouest, Antoine Dupont s'est acheté une villa luxueuse sur la localité de Pyla-sur-Mer « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », comme le précise le média. La nouvelle propriété du capitaine du XV de France s'étendrait sur environ 1 200 mètres carrés de terrain. Son prix est difficile à estimer, mais il serait de plusieurs millions d'euros selon Actu Nouvelle-Aquitaine.