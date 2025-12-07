Départ de Toulouse : La folie d'Antoine Dupont !

De retour à la compétition, Antoine Dupont savoure ce moment après 9 mois d'arrêt à cause d'une rupture des ligaments croisés. Et durant sa convalescence, le demi-de-mêlée du XV de France en a profité pour s'offrir une nouvelle villa à plusieurs millions d'euros en dehors de Toulouse.
Il est enfin de retour ! Après 9 mois d'attente, Antoine Dupont a retrouvé les terrains ces derniers jours. Une longue attente qui dure depuis le 8 mars dernier et sa rupture des ligaments croisés contre l'Irlande lors du Tournoi des VI Nations. Il a cependant été très actif durant sa convalescence, s'offrant même un petit cadeau.
Dupont s'achète une villa à plusieurs millions
En effet, selon les informations de Sud Ouest, Antoine Dupont s'est acheté une villa luxueuse sur la localité de Pyla-sur-Mer « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », comme le précise le média. La nouvelle propriété du capitaine du XV de France s'étendrait sur environ 1 200 mètres carrés de terrain. Son prix est difficile à estimer, mais il serait de plusieurs millions d'euros selon Actu Nouvelle-Aquitaine.
Ce n'est pas la première !
Et ce n'est pas la première villa que s'offre Antoine Dupont dans la région. Il y a quelques mois, il avait fait l'acquisition d'un terrain pour construire une grande maison sur un terrain 1200 mètres carrés, dont 310 habitables. Mais alors que celle-ci est dans les terres, la nouvelle est plus proche de la plage et de l'océan. Quoi qu'il en soit, Antoine Dupont va pouvoir savourer son repos aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere. Il faut dire que cette région est vue comme « l’Eldorado de l’immobilier de luxe » selon un spécialiste du secteur qui s'est confié auprès d’Actu Nouvelle-Aquitaine.