Antoine Dupont : Son prochain rencard est programmé, c'est officiel !

Ce dimanche après-midi (16h15), le Stade Toulousain reçoit les Sharks en Champions Cup du côté du stade Ernest Wallon. Les hommes d’Ugo Mola espèrent réaliser un grand coup face à la formation sud-africaine, même si pour cela, Toulouse va devoir composer sans Antoine Dupont au coup d’envoi, la star de 29 ans étant toujours ménagée.

Le Stade Toulousain est en mission. Ce dimanche après-midi, la formation d’Ugo Mola va recevoir les Sharks de Durban en Champions Cup. Clairement, l’entraîneur du club toulousain ne sait pas à quoi s’attendre pour ce choc européen.

Gros choc pour Toulouse « Des doutes, j'en ai plein, des certitudes, je n'en ai aucune. On sait tous que les compteurs sont remis à zéro. Parfois, ça tombe du bon côté, parfois ça nous échappe, et heureusement parce que, sinon, on jouerait un jeu bien trop facile », confiait ainsi Ugo Mola en conférence de presse. Le tacticien a décidé de se passer d’Antoine Dupont, sans doute encore trop juste. En effet, comme cela a été officialisé, la star de 29 ans va démarrer la rencontre sur le banc.