Luis Campos annonce des phénomènes au PSG : Voilà les noms !

Après avoir obtenu son trophée de meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie de Global Soccer Awards, Luis Campos a reconnu qu'il avait suivi de prêt la Coupe du monde U17 qui a eu lieu en novembre. Et durant la compétition remportée par le Portugal, le dirigeant du PSG a repéré plusieurs joueurs susceptibles de l'intéresser.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Campos s'est distingué par sa faculté à dénicher de jeunes talents et par sa connaissance du marché portugais à l'image des transferts de Vitinha et Joao Neves. Et après avoir obtenu son trophée de meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie de Global Soccer Awards, le dirigeant parisien a d'ailleurs révélé qu'il continuait à superviser les cracks du Portugal, notamment ceux qui ont remporté la Coupe du monde U17 en novembre dernier.

Campos a repéré des cracks portugais « Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire. Des joueurs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire (rires). J’ai été enchanté, je les connaissais déjà, notre système les avait déjà repérés, mais j’ai eu l’occasion de les voir en direct et le Portugal se porte bien et se portera bien à l’avenir, en produisant des joueurs de grande qualité », assure-t-il dans des propos rapportés par A Bola.