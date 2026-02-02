Du jamais vu depuis Cristiano Ronaldo : Ça discute pour un grand transfert au PSG

En 2023, Cristiano Ronaldo s’imposait comme le pionnier d’un nouveau monde dans le football. La star portugaise rejoignait en effet l’Arabie Saoudite et fut le précurseur de ce championnat qui a attiré de nombreuses grandes stars. Et la prochaine pourrait venir du PSG.
Depuis plusieurs années désormais, l’Arabie Saoudite est devenue le nouvel eldorado des footballeurs. Le pionnier était évidement Cristiano Ronaldo, la première immense star à accepter ce défi, très grassement rémunéré. Depuis, plusieurs grands noms l’ont suivi à l’image de Neymar, Karim Benzema ou encore Sadio Mané et Riyad Mahrez. Et le prochain transfert sensationnel vers l’Arabie Saoudite pourrait bien être celui d’Ousmane Dembélé dont le contrat au PSG prend fin en 2028. Et alors que les discussions pour une prolongation s’éternise, les Saoudiens sont à l’affût comme l’affirme le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol.
«Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo»
« Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils cherchent à recruter est Ousmane Dembélé. Cela pourrait-il se produire ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer », avait-il confié au micro de Sky Sports, avant de poursuivre.
Dembélé discute d’un transfert en Arabie Saoudite ?
« Pendant longtemps, les clubs ont été financés et contrôlés par l'État. Puis, certains des plus grands clubs ont été rachetés par le fonds souverain. Aujourd'hui, les clubs s'ouvrent et attirent des investissements privés. Il ne s'agit donc plus seulement d'investissements publics saoudiens dans ces clubs et de transferts de grands noms, mais aussi d'investisseurs privés qui utilisent leur propre argent pour essayer de recruter des joueurs. Ils pourraient bien essayer de le recruter, mais il reste à voir s'il voudra aller en Arabie saoudite alors qu'il est au sommet de sa carrière », ajoute Kaveh Solhekol.