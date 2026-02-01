Mercato : Le FC Nantes sur le point de faire sauter la banque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato d'hiver fermera officiellement ses portes le lundi 2 février au soir, soit dans quelques heures seulement désormais. D'ici-là, un coup aurait des chances de se réaliser pour le FC Nantes en Premier League. Une vente historique d'un joueur d'Ahmed Kantari en anticipation d'une désillusion sportive dans les prochains mois ? C'est la tendance du moment !

Le FC Nantes pointe actuellement à la 16ème place de Ligue 1, synonyme de barrage pour le maintien dans l'élite du football français contre un pensionnaire de Ligue 2 au terme de la saison si telle est la position des Canaris d'ici-là. Ce dimanche, ses deux poursuivants à deux points seulement que sont l'AJ Auxerre et le FC Metz ont la possibilité de continuer à mettre la pression au club nantais. Une situation sportive extrêmement délicate pour l'institution détenue par Waldemar Kita qui semble déjà vouloir s'offrir une bouffée d'air frais économique en cas de descente en Ligue 2...

Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes.



Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l'Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark.



Bon courage pour la suite de ta carrière… pic.twitter.com/vsKwMfQXAr — FC Nantes (@FCNantes) February 1, 2026

Le FC Nantes repousse l'offre de Chelsea L'Equipe fait part d'un intérêt de Chelsea pour Tylel Tati. Le jeune défenseur central de 18 ans compte une dizaine de matchs avec le FC Nantes dans l'élite, mais est à présent susceptible de quitter son club formateur pour mettre les voiles sur Londres et Stamford Bridge. En effet, Chelsea a déjà fait plus que simplement venir aux renseignements puisque les dirigeants du club londonien ont proposé une indemnité de transfert de 30M€ à leurs homologues nantais. Toutefois, cette offre n'a pas vraiment fait mouche puisque le projet de Nantes est de la repousser afin de tenter de négocier un montant plus important avec le pensionnaire de Premier League.