Olivier Giroud à la Coupe du monde 2026 : La grosse surprise ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en France l’été dernier après une courte expérience en MLS, Olivier Giroud ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’attaquant âgé de 39 ans n’a pas écarté la possibilité de rester au LOSC, mais rien n’est décidé pour le moment, et cela pourrait conditionner sa présence à la Coupe du monde 2026.

Titulaire jeudi lors de la défaite face à Aston Villa (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, Olivier Giroud a été ménagé par Bruno Genesio dimanche pour le déplacement du LOSC sur la pelouse de Rennes (1-2). Entré en fin de match, l’attaquant âgé de 39 ans a pu assister à la belle opération réalisée par ses coéquipiers et était ensuite présent dans l’After Foot sur RMC, où il s’est exprimé sur son avenir.

⭐🇫🇷 Olivier Giroud est en direct dans l'After Foot après la victoire du Losc à Rennes : "Je pense qu’ils ont eu du mal à gérer notre supériorité numérique au milieu. Le premier but, marqué rapidement, nous a aussi donné confiance. Cette victoire est très importante." pic.twitter.com/BOAkvPZTbh — After Foot RMC (@AfterRMC) March 15, 2026

Giroud entretient le flou sur son avenir au LOSC « Pour l'instant... la discussion avec le club arrivera bientôt. Pour l'instant on se focalise sur les échéances », a déclaré Olivier Giroud, dont le contrat avec le LOSC arrive à son terme à la fin de la saison, ovationné par le Roazhon Park dimanche. « C'est un peu ce pourquoi je suis rentré en France, chez moi. C'est ce qui a pesé dans la balance, un retour en France, qui plus est dans un grand club comme Lille. J'ai été superbement bien accueilli. Et partout où je vais dans les stades de France, ce n'est que du bonheur de croiser les Français qui se souviennent de toi, de ce que tu as réalisé en équipe de France. 13 ans après, ça fait chaud au cœur quand les gens t'applaudissent. Bien sûr que ça donne envie de continuer. De toute façon, pour en avoir discuté avec pleins de mecs qui ont arrêté leur carrière, tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter. Maintenant, à voir si le corps suit. »