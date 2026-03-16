Olivier Giroud à la Coupe du monde 2026 : La grosse surprise ?

Revenu en France l’été dernier après une courte expérience en MLS, Olivier Giroud ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’attaquant âgé de 39 ans n’a pas écarté la possibilité de rester au LOSC, mais rien n’est décidé pour le moment, et cela pourrait conditionner sa présence à la Coupe du monde 2026.
Titulaire jeudi lors de la défaite face à Aston Villa (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, Olivier Giroud a été ménagé par Bruno Genesio dimanche pour le déplacement du LOSC sur la pelouse de Rennes (1-2). Entré en fin de match, l’attaquant âgé de 39 ans a pu assister à la belle opération réalisée par ses coéquipiers et était ensuite présent dans l’After Foot sur RMC, où il s’est exprimé sur son avenir.
Giroud entretient le flou sur son avenir au LOSC
« Pour l'instant... la discussion avec le club arrivera bientôt. Pour l'instant on se focalise sur les échéances », a déclaré Olivier Giroud, dont le contrat avec le LOSC arrive à son terme à la fin de la saison, ovationné par le Roazhon Park dimanche. « C'est un peu ce pourquoi je suis rentré en France, chez moi. C'est ce qui a pesé dans la balance, un retour en France, qui plus est dans un grand club comme Lille. J'ai été superbement bien accueilli. Et partout où je vais dans les stades de France, ce n'est que du bonheur de croiser les Français qui se souviennent de toi, de ce que tu as réalisé en équipe de France. 13 ans après, ça fait chaud au cœur quand les gens t'applaudissent. Bien sûr que ça donne envie de continuer. De toute façon, pour en avoir discuté avec pleins de mecs qui ont arrêté leur carrière, tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter. Maintenant, à voir si le corps suit. »
Giroud consultant pendant la Coupe du monde ?
« On verra. Il n'y a rien de fait. Il faut que toutes les conditions soient réunies, que tout le monde soit confiant, que le club ait des besoins », a ajouté Olivier Giroud, avant de préciser à propos de sa situation contractuelle : « Il n'y a pas d'option. J’ai signé un an sec. » En attendant de prendre une décision, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France pourrait être présent à la prochaine Coupe du monde… en tant que consultant. Début janvier, L’Équipe le citait pour accompagner Xavier Domergue au commentaire sur M6. « Il se peut que je fasse quelques matchs de groupes. Cela dépendra aussi de si je continue ou pas », a indiqué Olivier Giroud.