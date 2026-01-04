Olivier Giroud sur M6 : L'annonce que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 39 ans, Olivier Giroud prépare peut-être sa reconversion. En fin de contrat à l'issue de la saison avec le LOSC, le champion du monde 2018 va peut-être raccrocher les crampons pour se tourner vers une nouvelle carrière. M6 envisagera de faire de Giroud le consultant de Xavier Domergue aux commentaires de la prochaine Coupe du monde.

A quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, M6 cherche toujours son duo de commentaire. En effet, alors que la chaîne diffusera 54 affiches en clair, Xavier Domergue ne sait pas encore qui l'accompagnera pour commenter les grosses affiches, dont celles de l'équipe de France.

Giroud favori pour commenter les matches des Bleus ? Selon les informations de L'EQUIPE, M6 veut un champion du monde 2018 pour accompagner Xavier Domergue et aurait ainsi coché le nom d'Olivier Giroud. Alors que son contrat au LOSC s'achève en juin prochain, il n'est pas impossible que l'attaquant de 39 ans tire sa révérence et arrête sa carrière. L'occasion pour l'ancien Gunner d'entamer immédiatement sa reconversion.