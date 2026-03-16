Luis Enrique : Cette décision de l’entraîneur du PSG qu’il n’a pas compris, «il m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi»

Encore aujourd’hui, un homme qui a travaillé avec Luis Enrique par le passé ne comprend pas sa décision. L’entraîneur du PSG avait décidé de mettre un terme à leur collaboration et lui a fait savoir qu’il ne comptait plus sur lui, et le principal intéressé ne sait toujours pas pourquoi.
Avant de débarquer sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique était à la tête de la sélection espagnole, entre 2018 et 2022. En raison des problèmes de santé de sa fille, décédée depuis, le technicien avait dû s’absenter pendant plusieurs mois. C’est alors un de ses adjoints, Robert Moreno, qui avait assuré l’intérim.
« Je ne faisais rien sans consulter Luis Enrique »
« Je n’en voulais pas. Je ne faisais rien sans consulter Luis Enrique. Rubiales m’a dit que je devais être le sélectionneur parce que c’était le seul moyen pour Luis Enrique de récupérer son poste dans le futur. Je ne voulais pas toucher quoique ce soit, je comprenais la situation. J’ai dit que ce n’était pas la bonne décision », a confié Robert Moreno dans le podcast El Camino de Mario. Sauf qu’une fois que Luis Enrique a fait son retour, il a décidé qu’il ne compterait plus sur lui.
« Il avait déjà décidé que je ne resterais pas »
« Il avait déjà décidé que je ne resterais pas. Je suis me suis rendu chez lui après le décès de sa fille pour lui dire que je tiendrai mes engagements que j’avais pris publiquement. Il m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, que je n’entraînerai plus jamais avec lui. Pour quelle raison ? Je ne sais pas », a ajouté Roberto Moreno, qui aimerait arranger les choses avec l’entraîneur du PSG : « J'aimerais beaucoup pouvoir régler les choses avec Luis Enrique, car je n'aime pas garder de rancune envers qui que ce soit. D'ailleurs, le reste du staff qui était avec moi à l'époque est bien revenu vers lui. Ça n'a été qu'avec toi. J'ai perdu deux amis. »