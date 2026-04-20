PSG - OL : Paulo Fonseca confirme, il a ciblé un défenseur parisien !

Axel Cornic

Quelques jours seulement sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens de Liverpool, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1. Et comme souvent, Luis Enrique a beaucoup fait tourner... ce qui lui a finalement joué des tours, puisque l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca a su le surprendre et arracher une victoire assez surprenante (1-2).

Certains diront que c’est assez logique, mais on ne peut pas s’empêcher de considérer la victoire de l’OL comme un petit exploit. Avec une seule victoire lors des dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Lyonnais n’étaient pas favoris face à l’ogre PSG, bien au contraire. Ce sont pourtant eux qui ont gagné, infligeant une nouvelle défaite à domicile aux Champions de France et d’Europe en titre.

PSG/OL - «Ça peut m'énerver» : Achraf Hakimi a recadré Endrick en plein match https://t.co/2poNIXSzPZ — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« On a bien préparé cette rencontre » Lors de la conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca était évidemment très satisfait et a expliqué son approche tactique face au PSG. « Équipe remaniée ou non, le PSG reste une équipe très forte. On a bien préparé cette rencontre, surtout sur le plan défensif. On savait qu'on n'allait pas beaucoup avoir le ballon, et mon équipe devait être très équilibrée » a expliqué le coach de l’OL, qui peut désormais rêver à nouveau d’une qualification en Ligue des Champions.