Le PSG rate encore un penalty, la statistique qui inquiète !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique s'est frotté à l'OL au Parc des Princes. Toutefois, la bande à Ousmane Dembélé s'est inclinée face aux Gones (2-1). A la 34ème minute de jeu, le PSG a bénéficié d'un penalty qui aurait pu relancer la partie. Toutefois, Gonçalo Ramos a buté sur le portier adverse : Dominik Greif. Un manqué inquiétant, puisque c'est la sixième fois que le PSG ne convertit pas un coup de pied de réparation cette saison.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes ce dimanche soir. Et les Gones ont créé la surprise en s'imposant à Paris (2-1). Dès la 6ème minute de jeu, Endrick a inscrit le premier but du match, avant qu'Afonso Moreira ne porte le score à 2-0 pour l'OL à la 18ème minute de jeu. Dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, Khvicha Kvaratskhelia a réduit le score.

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PSG-OL : Gonçalo Ramos a manqué un penalty Gonçalo Ramos a eu une opportunité en or de relancer le duel entre le PSG et l'OL, et ce, dès la 34ème minute de jeu. Alors que les hommes de Paulo Fonseca menaient 2-0, le club de la capitale a bénéficié d'un penalty. Toutefois, le buteur portugais a buté sur le gardien lyonnais : Dominik Greif. Un manqué inquiétant pour le PSG. Avec le raté de Gonçalo Ramos, le club emmené par Luis Enrique a échoué à six reprises sur des coups de pied de réparation cette saison. Vitinha, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué ayant perdu au moins un duel avec des portiers adverses dans cet exercice en 2025-2026. Alors que le PSG a inscrit six penaltys au total, le ratio du club n'est que de 50% cette saison.