Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal !

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être assez agité du côté du PSG cet été. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur un joueur d’Arsenal. Des premiers contacts auraient même eu lieu avec son agent pour sonder ses intentions sur le marché des transferts.

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt agité cet été. Les dirigeants parisiens aimeraient offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine. L’effectif actuel est assez limité, surtout en cas de pépin physique. Les Rouge-et-Bleu chercheraient donc des solutions sur le marché des transferts pour ne pas se retrouver dans une situation similaire à celle de cet exercice 2025-2026. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient des vues sur un joueur d’Arsenal.

Mercato - PSG : Luis Enrique réalise un coup de maître, Pierre Ménès annonce «une très grande réussite» https://t.co/gBhtQSTRnu — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Le PSG établit le premier contact pour Gabriel Martinelli Comme le rapporte 90Min, le PSG se tiendrait à l’affût de la situation de plusieurs joueurs sur le mercato, dont Gabriel Martinelli. L’Equipe indique qu’une première prise de contact avec l’agent du joueur aurait même eu lieu. Les pensionnaires de la Ligue 1 souhaiteraient connaître les intentions de Gabriel Martinelli pour son avenir. Le profil de l’international brésilien correspondrait à ce que la direction parisienne recherche pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique.