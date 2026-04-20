Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal !

Le mercato devrait être assez agité du côté du PSG cet été. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur un joueur d’Arsenal. Des premiers contacts auraient même eu lieu avec son agent pour sonder ses intentions sur le marché des transferts.
Le PSG devrait vivre un mercato plutôt agité cet été. Les dirigeants parisiens aimeraient offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine. L’effectif actuel est assez limité, surtout en cas de pépin physique. Les Rouge-et-Bleu chercheraient donc des solutions sur le marché des transferts pour ne pas se retrouver dans une situation similaire à celle de cet exercice 2025-2026. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient des vues sur un joueur d’Arsenal.
Le PSG établit le premier contact pour Gabriel Martinelli
Comme le rapporte 90Min, le PSG se tiendrait à l’affût de la situation de plusieurs joueurs sur le mercato, dont Gabriel Martinelli. L’Equipe indique qu’une première prise de contact avec l’agent du joueur aurait même eu lieu. Les pensionnaires de la Ligue 1 souhaiteraient connaître les intentions de Gabriel Martinelli pour son avenir. Le profil de l’international brésilien correspondrait à ce que la direction parisienne recherche pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique.
Gabriel Martinelli, le profil adéquat pour le PSG ?
Reste maintenant à voir ce que Gabriel Martinelli décidera de faire pour la suite de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2027 à Arsenal, l’ailier de 24 ans n’est pas vraiment indiscutable dans le onze de Mikel Arteta. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien ne crève pas spécialement l’écran non plus. Le PSG semble toutefois estimer qu’il sera en mesure de se fondre dans le groupe et d’accepter un rôle de rotation derrière Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Affaire à suivre...