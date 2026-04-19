Mercato - PSG : Luis Enrique réalise un coup de maître, Pierre Ménès annonce «une très grande réussite»

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale mise dorénavant sur la jeunesse tout en conservant l’effectif au centre du projet. Pierre Ménès a d’ailleurs salué le formidable travail du technicien espagnol, dont il estime qu’il a réalisé un coup de maître chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a changé sa méthode de recrutement après l’arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol a mis un terme au règne des stars pour remettre l’effectif au centre du projet. Par ailleurs, le coach de 55 ans a souhaité miser sur la jeunesse pour pouvoir construire une équipe sur le long terme. Et Pierre Ménès estime que l’entraîneur du PSG a réalisé un coup de maître avec son mercato et sa façon de gérer le groupe.

Le PSG va réaliser un gros mercato ? Luis Enrique pose une condition très précise ! https://t.co/Za3UnTMSjd — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Le PSG a construit un effectif unique» « Le PSG a construit un effectif unique, avec des joueurs d’une complémentarité folle. Ça faisait presque 3 mois que Fabian Ruiz n’était pas là, personne n’a vu la différence. Zaïre-Emery qui a remplacé Hakimi arrière droit remplace maintenant Ruiz au milieu de terrain, et ça passe crème. Barcola n’était pas là pendant un mois, pas grave il y a Doué et Kvaratskhelia. Pourtant, c’est un effectif extrêmement restreint mais qui a été géré de main de maître par Luis Enrique. Et Dieu sait que ça m’a emmerdé de voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C. Mais malgré ça, ils continuent à gagner. C’est une très grande réussite » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.