Mercato - PSG : Luis Enrique réalise un coup de maître, Pierre Ménès annonce «une très grande réussite»

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale mise dorénavant sur la jeunesse tout en conservant l’effectif au centre du projet. Pierre Ménès a d’ailleurs salué le formidable travail du technicien espagnol, dont il estime qu’il a réalisé un coup de maître chez les Rouge-et-Bleu.
Le PSG a changé sa méthode de recrutement après l’arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol a mis un terme au règne des stars pour remettre l’effectif au centre du projet. Par ailleurs, le coach de 55 ans a souhaité miser sur la jeunesse pour pouvoir construire une équipe sur le long terme. Et Pierre Ménès estime que l’entraîneur du PSG a réalisé un coup de maître avec son mercato et sa façon de gérer le groupe.
«Le PSG a construit un effectif unique»
« Le PSG a construit un effectif unique, avec des joueurs d’une complémentarité folle. Ça faisait presque 3 mois que Fabian Ruiz n’était pas là, personne n’a vu la différence. Zaïre-Emery qui a remplacé Hakimi arrière droit remplace maintenant Ruiz au milieu de terrain, et ça passe crème. Barcola n’était pas là pendant un mois, pas grave il y a Doué et Kvaratskhelia. Pourtant, c’est un effectif extrêmement restreint mais qui a été géré de main de maître par Luis Enrique. Et Dieu sait que ça m’a emmerdé de voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C. Mais malgré ça, ils continuent à gagner. C’est une très grande réussite » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
Luis Enrique a eu raison de se débarrasser des stars au PSG
Il faut dire qu’après son arrivée, Luis Enrique a fait le ménage dans l’effectif du PSG. Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti ont été invités à se trouver un nouveau club. Kylian Mbappé a ensuite fait ses valises. Mais le technicien espagnol a toujours affirmé que son équipe serait meilleure sans ces grands noms. Et le temps a fini par lui donner raison. Après un premier sacre historique en Ligue des champions la saison dernière, le PSG s’est hissé jusqu’en demi-finale sur cet exercice 2025-2026. Et en cas de victoire contre le Bayern Munich, c’est une nouvelle finale qui attendrait les Rouge-et-Bleu. À suivre...